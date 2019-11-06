Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 4Folge 9vom 06.11.2019
Heute befassen sich Barbara Eligmann und Wigald Boning mit folgenden Fragen: Kann man bei einer polizeilichen Alkoholkontrolle auffällig werden, wenn man Schnapspralinen gegessen oder alkoholfreies Bier getrunken hat? Oder kann man bei einem polizeilichen Drogentest auffällig werden, wenn man Mohnkuchen gegessen hat? Zu Gast sind Hans Werner Olm und Bärbel Schäfer ... Rechte: Sat.1

