Clever! - die Show, die Wissen schafft

Staffel 5Folge 10vom 06.11.2019
Folge 10

Clever! - die Show, die Wissen schafft

Folge 10: Folge 10

43 Min.Folge vom 06.11.2019

Man kann eine Straßenwalze nur mit Luft problemlos durch die Kulissen schieben - nicht ganz so elegant, aber genauso effektiv wie ein Hoovercraft. Ist ja auch das gleiche Prinzip, aber wie funktioniert's? Im Studio sind Raubkätzchen - Für welche moderne Erfindung mögen wohl sie Pate gestanden haben ...

