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Clever! - die Show, die Wissen schafft

Staffel 5Folge 12vom 06.11.2019
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Folge 12

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Clever! - die Show, die Wissen schafft

Folge 12: Folge 12

41 Min.Folge vom 06.11.2019

Gleich zum Auftakt der neuen Staffel ein Knaller, der sich mit physikalischen Gesetzmäßigkeiten beschäftigt: Pistolenprojektil oder Pfeil - was durchbohrt einen Sandeimer - und was bleibt im Sand stecken? Auto im Pool - wie rettet man sich aus einem Wagen, der in einen See oder einen Fluss gefahren ist? Ein wichtiger Termin, das weiße Hemd korrekt mit Falte gebügelt, ein schnelles Frühstück im Stehen - Marmeladenbrötchen mit Kaffee. Und dann fällt das Brötchen, Flecken auf dem Hemd ... Rechte: Sat.1

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