Staffel 5Folge 12vom 06.11.2019
Folge 12Jetzt ohne Werbung streamen
Clever! - die Show, die Wissen schafft
Folge 12: Folge 12
41 Min.Folge vom 06.11.2019
Gleich zum Auftakt der neuen Staffel ein Knaller, der sich mit physikalischen Gesetzmäßigkeiten beschäftigt: Pistolenprojektil oder Pfeil - was durchbohrt einen Sandeimer - und was bleibt im Sand stecken? Auto im Pool - wie rettet man sich aus einem Wagen, der in einen See oder einen Fluss gefahren ist? Ein wichtiger Termin, das weiße Hemd korrekt mit Falte gebügelt, ein schnelles Frühstück im Stehen - Marmeladenbrötchen mit Kaffee. Und dann fällt das Brötchen, Flecken auf dem Hemd ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Clever! - die Show, die Wissen schafft
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Gaming, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-8: Sat.1