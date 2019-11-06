Staffel 5Folge 13vom 06.11.2019
Folge 13Jetzt ohne Werbung streamen
Clever! - die Show, die Wissen schafft
Folge 13: Folge 13
43 Min.Folge vom 06.11.2019
Laser sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken: beim Scannen an der Supermarktkasse, beim Zahnarzt, beim Augenarzt usw. In "CLEVER" gibt es heute ein spektakuläres Laser-Experiment. Die Zuschauerfrage kommt von einem Fan aus einer kinderreichen Familie: Wie läuft das Wasser einer Badewanne schneller ab, damit die ganze Großfamilie möglichst schnell in frisches Wasser kommt? Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Clever! - die Show, die Wissen schafft
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Gaming, Comedy
Altersfreigabe:
0