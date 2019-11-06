Staffel 5Folge 14vom 06.11.2019
Clever! - die Show, die Wissen schafft
Folge 14
43 Min.Folge vom 06.11.2019
Heute wird die 50. Folge von "CLEVER" gezeigt! Zu diesem Geburtstag haben sich Barbara Eligmann und Wigald Boning besondere Gäste eingeladen: Seelöwen, die auf den Kandidatenstühlen Platz nehmen, und einen Pinguin, der sogar im Frack erscheint. Und natürlich hat auch Wigald Boning eine ganz besondere Überraschung für Barbara Eligmann parat ... Rechte: Sat.1
Clever! - die Show, die Wissen schafft
