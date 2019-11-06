Staffel 5Folge 15vom 06.11.2019
Clever! - die Show, die Wissen schafft
Folge 15: Folge 15
42 Min.Folge vom 06.11.2019
Neues von der Kleinkinder-Front: Wie reagieren kleine Racker im Alter bis zu 30 Monaten darauf, wenn man ihr Spielzeug gegen dasselbe Spielzeug in Miniatur-Größe austauscht? Soforthilfe gegen Kugelschreiberflecken: Was hilft Haarspray oder Rote Beete? Ein großer Testeinsatz für Wigald Boning: Was vertreibt Hunde, die auf einer gepflegten Rasenfläche ihr Geschäft verrichten wollen ... Rechte: Sat.1
Clever! - die Show, die Wissen schafft
