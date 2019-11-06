Staffel 5Folge 16vom 06.11.2019
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Clever! - die Show, die Wissen schafft
Folge 16: Folge 16
43 Min.Folge vom 06.11.2019
Eine häufige Frage von Zuschauern: Kann sich ein Segelboot selbst antreiben? Beantwortet wird die Frage mit einem echten Boot und einem Mega-Haartrockner ... Wie entfernt man Kaugummis im Haar? Falsche oder halbfalsche Vorschläge, wie den Kopf in die Tiefkühltruhe stecken, gibt es viele. Wigald Boning weiß Rat ... Rechte: Sat.1
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Clever! - die Show, die Wissen schafft
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Gaming, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-7: Sat.1