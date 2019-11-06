Zum Inhalt springenBarrierefrei
Joyn
Clever! - die Show, die Wissen schafft

Staffel 5Folge 2vom 06.11.2019
Folge 2: Folge 2

43 Min.Folge vom 06.11.2019

Dass Helium die menschliche Stimme albern klingen lässt, ist bekannt. Aber lässt sich das auch auf Blasinstrumente übertragen? Verändert Helium den Klang? Eulen fliegen fast lautlos und schlafen manchmal mit abwechselnd geöffneten Augen - im Studio ist so ein stattlicher Vogel zu Gast ... Rechte: Sat.1

