Staffel 5Folge 2vom 06.11.2019
Folge 2Jetzt ohne Werbung streamen
Clever! - die Show, die Wissen schafft
Folge 2: Folge 2
43 Min.Folge vom 06.11.2019
Dass Helium die menschliche Stimme albern klingen lässt, ist bekannt. Aber lässt sich das auch auf Blasinstrumente übertragen? Verändert Helium den Klang? Eulen fliegen fast lautlos und schlafen manchmal mit abwechselnd geöffneten Augen - im Studio ist so ein stattlicher Vogel zu Gast ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Clever! - die Show, die Wissen schafft
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Gaming, Comedy
Altersfreigabe:
0