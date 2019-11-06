Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Clever! - die Show, die Wissen schafft

Staffel 5Folge 20vom 06.11.2019
Joyn Plus
Folge 20

Folge 20Jetzt ohne Werbung streamen

Clever! - die Show, die Wissen schafft

Folge 20: Folge 20

44 Min.Folge vom 06.11.2019

Schmerztest: Heute wird untersucht, ob das alte Vorurteil stimmt, dass Frauen schmerzunempfindlicher als Männer sind - getestet wird mit dem Studiopublikum ... Eier fallen, werden belastet und zerdrückt. Wigald Boning erklärt, warum das Ei so einiges aushält. Wieso spitzen (nicht nur) Kinder die Zunge, wenn sie sich konzentrieren? Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Clever! - die Show, die Wissen schafft

Clever! - die Show, die Wissen schafft

Alle 8 Staffeln und Folgen