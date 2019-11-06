Staffel 5Folge 3vom 06.11.2019
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Clever! - die Show, die Wissen schafft
Folge 3: Folge 3
43 Min.Folge vom 06.11.2019
Wigald Boning ist zu Besuch bei Delfinen, um ein Geheimnis zu lüften: Da sie immer zum Luftholen an die Wasseroberfläche müssen, stellt sich die Frage: Wie schlafen Delfine eigentlich? Außerdem schweben in dieser Folge Menschen auf einer Metallplatte im Studio ... Rechte: Sat.1
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Clever! - die Show, die Wissen schafft
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Genre:Gaming, Comedy
Altersfreigabe:
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