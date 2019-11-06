Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Clever! - die Show, die Wissen schafft

Staffel 5Folge 5vom 06.11.2019
Joyn Plus
Folge 5

Folge 5Jetzt ohne Werbung streamen

Clever! - die Show, die Wissen schafft

Folge 5: Folge 5

43 Min.Folge vom 06.11.2019

Hätte Christian Wulff nicht eine Menge auf dem Kasten, wäre er nicht Ministerpräsident geworden. Wäre Alexandra Rietz nicht eine engagierte Kommissarin, hätte sie weder Erfolge während ihrer Polizeikarriere noch als "K11"-Ermittlerin vorzuweisen - die beiden treten in "CLEVER" gegeneinander an. Es geht u. a. um Experimente mit dem Instrument Theremin, die Auswirkungen von 120 Dezibel auf den Menschen und um ein Badeschaum-Experiment ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Clever! - die Show, die Wissen schafft

Clever! - die Show, die Wissen schafft

Alle 8 Staffeln und Folgen