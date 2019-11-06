Staffel 5Folge 5vom 06.11.2019
43 Min.Folge vom 06.11.2019
Hätte Christian Wulff nicht eine Menge auf dem Kasten, wäre er nicht Ministerpräsident geworden. Wäre Alexandra Rietz nicht eine engagierte Kommissarin, hätte sie weder Erfolge während ihrer Polizeikarriere noch als "K11"-Ermittlerin vorzuweisen - die beiden treten in "CLEVER" gegeneinander an. Es geht u. a. um Experimente mit dem Instrument Theremin, die Auswirkungen von 120 Dezibel auf den Menschen und um ein Badeschaum-Experiment ... Rechte: Sat.1
