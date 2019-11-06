Staffel 5Folge 6vom 06.11.2019
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Clever! - die Show, die Wissen schafft
Folge 6: Folge 6
43 Min.Folge vom 06.11.2019
Anatomische Nabelschau zum Nachmachen: Auf den Boden knien, die Arme hinter dem Rücken verschränken, nach vorn beugen und versuchen, eine etwa armlang entfernte Streichholzschachtel mit der Nase umzustoßen. Geht das? Um die Frage "Wozu dient der Kamelhöcker?" zu beantworten, sind heute zwei Kamele im Studio ... Rechte: Sat.1
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Clever! - die Show, die Wissen schafft
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Gaming, Comedy
Altersfreigabe:
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