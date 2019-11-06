Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 5Folge 7vom 06.11.2019
Der Chemiker Justus Liebig wird geehrt: Der Erfinder der Babyfertignahrung hat schon manchen Knirps "gefüttert". Eine Antwort auf das folgende Thema hatte er aber auch nicht: Warum können Babys von Geburt an tauchen? Wieso ertrinken sie nicht? Und warum können sie trotzdem nicht schwimmen ... Rechte: Sat.1

