Staffel 5Folge 7vom 06.11.2019
Folge 7Jetzt ohne Werbung streamen
Clever! - die Show, die Wissen schafft
Folge 7: Folge 7
43 Min.Folge vom 06.11.2019
Der Chemiker Justus Liebig wird geehrt: Der Erfinder der Babyfertignahrung hat schon manchen Knirps "gefüttert". Eine Antwort auf das folgende Thema hatte er aber auch nicht: Warum können Babys von Geburt an tauchen? Wieso ertrinken sie nicht? Und warum können sie trotzdem nicht schwimmen ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Clever! - die Show, die Wissen schafft
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Gaming, Comedy
Altersfreigabe:
0