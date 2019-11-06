Zum Inhalt springenBarrierefrei
Clever! - die Show, die Wissen schafft

Staffel 5Folge 8vom 06.11.2019
Wie kann man ein riesengroßes Weinfass zum Bersten bringen? Sieht sehr spektakulär aus ... Mit einem fast nackten, bemalten Bodypainting-Model wird eine Illusion nachgestellt. Spinnen sind nützliche Schädlingsbekämpfer und clevere Jäger - heute wird die heimische Kreuzspinne vorgestellt. Warum bleibt sie nicht im eigenen Netz kleben? Rechte: Sat.1

