Staffel 5Folge 9vom 06.11.2019
Clever! - die Show, die Wissen schafft
Folge 9
43 Min.Folge vom 06.11.2019
Billardartisten können unglaubliche Dinge mit ihren Queues. Als Showact kommt ein Spezialist, der u. a. einer Assistentin eine Kugel aus dem Mund schießt. Außerdem besucht Wigald Boning eine Gemäldegalerie: An manchen Porträts geht er vorbei und hat das Gefühl, dass ihn die Augen verfolgen - Spuk oder Naturwissenschaft ... Rechte: Sat.1
Clever! - die Show, die Wissen schafft
