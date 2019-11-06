Staffel 6Folge 1vom 06.11.2019
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Clever! - die Show, die Wissen schafft
Folge 1: Folge 1
42 Min.Folge vom 06.11.2019
Schatten: Ist es auch möglich, farbenfrohe statt schwarze Schatten an die Wand zu werfen? Warum zuckt man beim Erschrecken? Das Phänomen, dass man zusammenzuckt, wenn man erschreckt wird, hat seine Wurzeln in der Evolution. Aber handelt es sich beim Zucken um einen Angriffsreflex, um Schutzverhalten oder um eine Muskelerschlaffung? Backdraft-Effekt: In einer Übungshalle werden Wohnungen zu Übungszwecken spektakulär abgefackelt. Und mitten drin Wigald - in voller Montur und mit Atemmaske ... Rechte: Sat.1
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Clever! - die Show, die Wissen schafft
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Gaming, Comedy
Altersfreigabe:
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