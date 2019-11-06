Staffel 6Folge 10vom 06.11.2019
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Clever! - die Show, die Wissen schafft
Folge 10: Folge 10
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Man kennt die Pilzform von Explosionen sowohl von Silvesterraketen als auch von Atombomben. Was ist der Grund für diese Pilzform? Warum sind die Tiere in anderen Breitengraden giftiger als bei uns? Um dieser Frage nachzugehen, hat sich Wigald gefährliche Gifttiere ins Studio eingeladen ... Rechte: Sat.1
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Clever! - die Show, die Wissen schafft
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Gaming, Comedy
Altersfreigabe:
6