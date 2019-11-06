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Clever! - die Show, die Wissen schafft

Staffel 6Folge 10vom 06.11.2019
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Folge 10

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Clever! - die Show, die Wissen schafft

Folge 10: Folge 10

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Man kennt die Pilzform von Explosionen sowohl von Silvesterraketen als auch von Atombomben. Was ist der Grund für diese Pilzform? Warum sind die Tiere in anderen Breitengraden giftiger als bei uns? Um dieser Frage nachzugehen, hat sich Wigald gefährliche Gifttiere ins Studio eingeladen ... Rechte: Sat.1

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