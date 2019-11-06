Staffel 6Folge 2vom 06.11.2019
Folge 2Jetzt ohne Werbung streamen
Clever! - die Show, die Wissen schafft
Folge 2: Folge 2
43 Min.Folge vom 06.11.2019
Diese mal in der Sendung: Warum haben Frauen zwei Brüste und nicht eine oder drei oder vier? CD reparieren - die Zuschauerfrage und gleichzeitig der Zuschauer-Haushaltstipp: Wie repariert man eine zerkratzte CD? Hilft es, sie mit klarem Nagellack zu lackieren oder ist es besser, sie vorsichtig mit einem weichen Tuch und etwas Zahnpasta zu polieren? Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Clever! - die Show, die Wissen schafft
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Gaming, Comedy
Altersfreigabe:
0