Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Clever! - die Show, die Wissen schafft

Staffel 6Folge 3vom 06.11.2019
Joyn Plus
Folge 3

Folge 3Jetzt ohne Werbung streamen

Clever! - die Show, die Wissen schafft

Folge 3: Folge 3

44 Min.Folge vom 06.11.2019

Schlag auf einen Besenstiel: Dieses Experiment wird mit Hilfe japanischer Kendo-Kämpfer durchgeführt. Die Aufgabe erscheint simpel: Mit dem Stock einen Besenstiel durchschlagen. Der liegt allerdings auf zwei Gläsern, die wiederum auf zwei Stühlen stehen ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Clever! - die Show, die Wissen schafft

Clever! - die Show, die Wissen schafft

Alle 8 Staffeln und Folgen