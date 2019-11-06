Staffel 6Folge 4vom 06.11.2019
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Clever! - die Show, die Wissen schafft
Folge 4: Folge 4
44 Min.Folge vom 06.11.2019
Explosives Wunderpulver: Wigald präsentiert in seinem Hochsicherheitstrakt drei Stoffe. Drei schöne und heftige chemische Reaktionen mit viel Krach, Rauch und Nebel sind im Studio zu sehen ... Rechte: Sat.1
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Clever! - die Show, die Wissen schafft
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Gaming, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-8: Sat.1