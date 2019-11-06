Staffel 6Folge 6vom 06.11.2019
Clever! - die Show, die Wissen schafft
Folge 6: Folge 6
44 Min.Folge vom 06.11.2019
Spaghetti brechen: Man nehme eine ungekochte Spaghetti, halte sie an beiden Enden und zerbreche sie. In wie viele Teile zerbricht sie? Kann man sich mit einer Spielplatzschaukel überschlagen? Wigald Boning widmet sich dieser Frage im Selbstversuch - und zwar in seinem unterirdischen Tunnellabor ... Rechte: Sat.1
