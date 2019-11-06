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Clever! - die Show, die Wissen schafft

Staffel 6Folge 9vom 06.11.2019
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Folge 9

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Clever! - die Show, die Wissen schafft

Folge 9: Folge 9

43 Min.Folge vom 06.11.2019

Ein UFO aus Aluminium und Balsaholz schwebt heute durch das Clever-Studio. Mit welcher ungewöhnlichen Energiequelle wird es angetrieben? Und: Ist Hüsteln tatsächlich ansteckend? Wigald führt den Test in einer Bibliothek durch. Kommt es zur ultimativen Hustenepidemie? Rechte: Sat.1

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