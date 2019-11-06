Staffel 7Folge 10vom 06.11.2019
Folge 10Jetzt ohne Werbung streamen
Clever! - die Show, die Wissen schafft
Folge 10: Folge 10
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Mit viel Sachverstand und Humor wird heute wieder in verschiedenen Experimenten aufgedeckt, was Platzpatronen können oder was am stärksten leuchtet. Als Gäste sind im Studio: die Kommissare von "Niedrig und Kuhnt" und "K11", die in zwei Teams gegeneinander antreten ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Clever! - die Show, die Wissen schafft
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Gaming, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1