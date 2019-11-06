Zum Inhalt springenBarrierefrei
Clever! - die Show, die Wissen schafft

Staffel 7Folge 10vom 06.11.2019
Mit viel Sachverstand und Humor wird heute wieder in verschiedenen Experimenten aufgedeckt, was Platzpatronen können oder was am stärksten leuchtet. Als Gäste sind im Studio: die Kommissare von "Niedrig und Kuhnt" und "K11", die in zwei Teams gegeneinander antreten ... Rechte: Sat.1

