Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Clever! - die Show, die Wissen schafft

Staffel 7Folge 12vom 06.11.2019
Joyn Plus
Folge 12

Folge 12Jetzt ohne Werbung streamen

Clever! - die Show, die Wissen schafft

Folge 12: Folge 12

43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Barbara Eligmann und Wissenschaftsexperte Wigald Boning gehen gemeinsam mit ihren Gästen Hans Werner Olm und Handball-Weltmeister Pascal Hens wieder spannenden Alltagsphänomenen auf den Grund ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Clever! - die Show, die Wissen schafft

Clever! - die Show, die Wissen schafft

Alle 8 Staffeln und Folgen