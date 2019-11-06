Staffel 7Folge 13vom 06.11.2019
Clever! - die Show, die Wissen schafft
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Wigald begibt sich in große Gefahr und erprobt, wie man auf hoher See im kalten Wasser überlebt. Auch die Tricks der Mentalisten werden entlarvt: Wie können sie Dinge bewegen, ohne sie zu berühren? Und: Warum färbt Wasserstoffperoxid die Haare blond? Wer ist der Roger in dem Ausdruck "Alles Roger"? Warum vertragen Frauen keinen Alkohol? Zu Gast: Ingolf Lück & Caroline Beil ... Rechte: Sat.1
Genre:Gaming, Comedy
Altersfreigabe:
6