Staffel 7Folge 2vom 06.11.2019
Folge 2Jetzt ohne Werbung streamen
Clever! - die Show, die Wissen schafft
Folge 2: Folge 2
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Zu Gast in dieser Folge: Jürgen Vogel und Sarah Wiener. Wie abhängig sind unsere Kinder von Fastfood-Produkten? CLEVER machte den Test, ob die Kleinen sogar gesundes Gemüse essen, wenn es in Fastfood-Verpackung angeboten wird. Jürgen Vogel wird sich bei einem Experiment als Feuerspucker betätigen. Ob das gut geht? Außerdem wird das Geheimnis der Taschenwärmer gelüftet ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Clever! - die Show, die Wissen schafft
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Gaming, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1