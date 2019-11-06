Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 7Folge 2vom 06.11.2019
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Zu Gast in dieser Folge: Jürgen Vogel und Sarah Wiener. Wie abhängig sind unsere Kinder von Fastfood-Produkten? CLEVER machte den Test, ob die Kleinen sogar gesundes Gemüse essen, wenn es in Fastfood-Verpackung angeboten wird. Jürgen Vogel wird sich bei einem Experiment als Feuerspucker betätigen. Ob das gut geht? Außerdem wird das Geheimnis der Taschenwärmer gelüftet ... Rechte: Sat.1

