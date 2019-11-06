Zum Inhalt springenBarrierefrei
Clever! - die Show, die Wissen schafft

Staffel 7Folge 3vom 06.11.2019
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Sind Schalldämpfer wirklich so leise, wie man es aus Spielfilmen kennt? Zu diesem Thema präsentiert Wigald Boning ein eindrucksvolles Schuss-Experiment. Wieder dabei ist heute auch der Supermixer. Was stellt dieser mit einem Handy an? Schließlich wird die Frage beantwortet, ob Fische trinken. Zu Gast in dieser Folge: Ingo Oschmann und Nina Hagen ... Rechte: Sat.1

