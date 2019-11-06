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Clever! - die Show, die Wissen schafft

Staffel 7Folge 5vom 06.11.2019
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Folge 5

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Clever! - die Show, die Wissen schafft

Folge 5: Folge 5

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Kann ein bis zum Hals in Beton versenkter Mensch überleben? Ein harter Bursche lässt sich frisch aus dem Betonmischer einbetonieren. Und: Warum es beim Menschen keine Brunftzeit gibt, ob Promis auf einem elektrischen Bullen einen Text lesen können, wie man Wasser zum Brennen bringt und ob Verdauungsschnäpse wirklich gut für die Verdauung sind. Heute zu Gast: Florentine Lahme und Markus Majowski ... Rechte: Sat.1

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