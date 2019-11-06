Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 7Folge 7vom 06.11.2019
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Heute werden bei CLEVER wieder Fragen des Alltags beantwortet: Warum haben gerade Frauen Angst vor Spinnen? Warum können Babys so laut schreien, ohne heiser zu werden? Warum erscheint uns die Welt so leise, wenn Schnee liegt? Heute zu Gast: Michaela May und Thomas Heinze ... Rechte: Sat.1

