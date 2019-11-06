Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Clever! - die Show, die Wissen schafft

Staffel 7Folge 8vom 06.11.2019
Joyn Plus
Folge 8

Folge 8Jetzt ohne Werbung streamen

Clever! - die Show, die Wissen schafft

Folge 8: Folge 8

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Heute bei CLEVER: Wigald Boning gibt Antworten zu Fragen, die sich jeder schon einmal gestellt hat, wie zum Beispiel die Frage, warum Frauen schneller frieren als Männer oder was mit Lebensmitteln passiert, wenn sie in ein Gewitter geraten. Die Gäste der heutigen Sendung sind Oliver Welke und Tina Ruland ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Clever! - die Show, die Wissen schafft

Clever! - die Show, die Wissen schafft

Alle 8 Staffeln und Folgen