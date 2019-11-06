Staffel 7Folge 8vom 06.11.2019
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Heute bei CLEVER: Wigald Boning gibt Antworten zu Fragen, die sich jeder schon einmal gestellt hat, wie zum Beispiel die Frage, warum Frauen schneller frieren als Männer oder was mit Lebensmitteln passiert, wenn sie in ein Gewitter geraten. Die Gäste der heutigen Sendung sind Oliver Welke und Tina Ruland ... Rechte: Sat.1
