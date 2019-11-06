Staffel 7Folge 9vom 06.11.2019
Folge 9Jetzt ohne Werbung streamen
Clever! - die Show, die Wissen schafft
Folge 9: Folge 9
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Schall und Rauch, wie kommt der Qualm aus der Flasche? Warum "blitzt" der Blitz nicht gerade? Barbara Eligmann und ihr "wissenschaftlicher Berater" Wigald Boning gehen heute diesen und anderen Fragen des Alltags nach. Heute sind Esther Schweins und Stefan Jürgens zu Gast in der Sendung ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Clever! - die Show, die Wissen schafft
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Gaming, Comedy
Altersfreigabe:
6