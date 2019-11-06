Staffel 8Folge 2vom 06.11.2019
Clever! - die Show, die Wissen schafft
Folge 2: Spezial - Wasser
88 Min.Folge vom 06.11.2019
Folgende Fragen werden beantwortet: 1. Wie kann man sich vor Quallen schützen? 2. Kann man unter Wasser mit der bloßen Hand Ziegelsteine zerschlagen? 3. Warum kommt Regen immer in Tropfenform vom Himmel? 4. Kann Mineralwasser verderben? 5. Was passiert, wenn man einen Boiler erhitzt, bei dem die Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft gesetzt wurden? 6. Was passiert, wenn man eine Bierflasche mit einem Bunsenbrenner erhitzt und man dann den Bunsenbrenner entfernt? 7. Kann man mit Wünschelruten Wasser finden? 8. Was geschieht beim Tiefenrausch? 9. Wie viel Wasser verbraucht ein Mensch am Tag? Und vieles mehr! Rechte: Sat.1
