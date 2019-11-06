Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 1vom 06.11.2019
51 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die 74-jährige Magda Reyniers lebt allein und lässt alle ihre Fenster- und Türschlösser austauschen. Hannah Maes und ihr Team bekommen von einem Bezirksbeamten den Tipp, dass die Rentnerin wohl von einem maskierten Einbrecher vergewaltigt wurde. Doch darauf angesprochen, leugnet Magda alles. Alles also nur Gerüchte? Ist jemand eifersüchtig auf die alte Frau? Oder geht etwas ganz anderes vor? Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG

