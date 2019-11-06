Staffel 2Folge 10vom 06.11.2019
Herrin und SklavenJetzt ohne Werbung streamen
Code 37
Folge 10: Herrin und Sklaven
49 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
In ihrem privaten SM-Club wird Sonja Raemakers alias Mistress Soraya von einem Unbekannten mit einem Messer verstümmelt. Spuren eines Einbruchs gibt es keine, und die einzigen mit einem Schlüssel zum Club sind außer Sonja ihr Freund Yves und der Wachmann Alek. Als letzterer kein Alibi hat, wird er schnell zum Hauptverdächtigen. Er selbst allerdings lenkt die Aufmerksamkeit auf einen von Sorayas Stamm-Sklaven. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG
Alle Staffeln im Überblick
Code 37
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG