Code 37

Staffel 2Folge 10vom 06.11.2019
Herrin und Sklaven

Folge 10: Herrin und Sklaven

49 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

In ihrem privaten SM-Club wird Sonja Raemakers alias Mistress Soraya von einem Unbekannten mit einem Messer verstümmelt. Spuren eines Einbruchs gibt es keine, und die einzigen mit einem Schlüssel zum Club sind außer Sonja ihr Freund Yves und der Wachmann Alek. Als letzterer kein Alibi hat, wird er schnell zum Hauptverdächtigen. Er selbst allerdings lenkt die Aufmerksamkeit auf einen von Sorayas Stamm-Sklaven. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG

