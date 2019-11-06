Staffel 2Folge 11vom 06.11.2019
Folge 11: Der Junge von nebenan
49 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Nach einem Selbstmordversuch liegt der 14-jährige Pieter Verhaelen im Koma. Sein Jugendgruppenleiter berichtet im Dezernat für Sexualdelikte, dass der Junge ihm gestanden habe, missbraucht worden zu sein. Hannah und ihr Team gehen bei ihren Ermittlungen verschiedenen Spuren nach. Doch bald konzentrieren sich die Untersuchungen auf einen ehemaligen Priester mit geheimnisvoller Vergangenheit. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12