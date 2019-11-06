Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Code 37

Staffel 2Folge 11vom 06.11.2019
Joyn Plus
Der Junge von nebenan

Der Junge von nebenanJetzt ohne Werbung streamen

Code 37

Folge 11: Der Junge von nebenan

49 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Nach einem Selbstmordversuch liegt der 14-jährige Pieter Verhaelen im Koma. Sein Jugendgruppenleiter berichtet im Dezernat für Sexualdelikte, dass der Junge ihm gestanden habe, missbraucht worden zu sein. Hannah und ihr Team gehen bei ihren Ermittlungen verschiedenen Spuren nach. Doch bald konzentrieren sich die Untersuchungen auf einen ehemaligen Priester mit geheimnisvoller Vergangenheit. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG

Alle Staffeln im Überblick

Code 37

Code 37

Alle 3 Staffeln und Folgen