Code 37

Staffel 2Folge 13vom 06.11.2019
Im Keller

Code 37

Folge 13: Im Keller

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Als nach Vickys Beerdigung die Ermittlungen ins Stocken geraten, ist Hannah aufgebracht. Die Suche nach Kenneth verläuft vergeblich, und es ist noch nicht einmal klar, warum der Täter es überhaupt auf Frauen der Sekte abgesehen hat. Guru Uitdenhouwen wirft Hannah vor, es zu Unrecht auf seine Organisation abgesehen zu haben. Als es allerdings noch ein drittes Opfer gibt, kann er nicht länger leugnen, dass ein Zusammenhang zwischen The Oasis und den Verbrechen besteht. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG

