Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Code 37

Staffel 2Folge 2vom 06.11.2019
Joyn Plus
Der Hotelgast

Der HotelgastJetzt ohne Werbung streamen

Code 37

Folge 2: Der Hotelgast

51 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

In einem Luxushotel wird der Geschäftsmann Leo Vervliet in Grund und Boden geprügelt. Als sich herausstellt, dass er sich an dem Abend mit einem Callgirl getroffen hat, übernimmt Hannah den Fall. Doch handelt es sich wirklich nur um ein Sex-Date, das brutal aus dem Ruder gelaufen ist? Musste Vervliet für seine Aggressivität gegenüber Frauen bezahlen? Oder hat seine Familie etwas zu verbergen? Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG

Alle Staffeln im Überblick

Code 37

Code 37

Alle 3 Staffeln und Folgen