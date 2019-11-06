Staffel 2Folge 2vom 06.11.2019
Code 37
Folge 2: Der Hotelgast
51 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
In einem Luxushotel wird der Geschäftsmann Leo Vervliet in Grund und Boden geprügelt. Als sich herausstellt, dass er sich an dem Abend mit einem Callgirl getroffen hat, übernimmt Hannah den Fall. Doch handelt es sich wirklich nur um ein Sex-Date, das brutal aus dem Ruder gelaufen ist? Musste Vervliet für seine Aggressivität gegenüber Frauen bezahlen? Oder hat seine Familie etwas zu verbergen? Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG
