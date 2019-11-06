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Code 37

Staffel 2Folge 3vom 06.11.2019
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Der Schüler

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Code 37

Folge 3: Der Schüler

50 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein Nacktfoto des 13-jährigen David Verhaeghe wird auf dem Computer eines Pädophilen gefunden. Danach befragt, schweigt der Junge sich aus. Bald findet das Team von der Sitte heraus, dass ein verurteilter Pädophiler, der kürzlich aus der Haft entlassen wurde, in seine Nachbarschaft gezogen ist. Als sich dann auch noch herausstellt, dass dieser Mann im gleichen Haus wohnt wie die Tochter und der Enkel von Charles, spitzt sich die Lage zu. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG

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