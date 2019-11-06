Staffel 2Folge 4vom 06.11.2019
Code 37
Folge 4: Der Babysitter
51 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
An die 15-jährige Céleste werden Päckchen mit anzüglichem Inhalt geschickt. Die aufgebrachte Mutter des Mädchens verlangt von Hannahs Team, dass der Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen wird. Die Untersuchung führt zunächst zu ihrem Nachbarn Pascal, bei dem Céleste oft Babysitterin ist. Doch sowohl er als auch das Mädchen bestreiten, dass zwischen ihnen etwas vorgeht. Dann allerdings wird Célestes Tagebuch gefunden, in dem sie über Sex mit dem Nachbarn phantasiert. Wer stalkt hier also wen - und warum? Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
