Staffel 2Folge 5vom 06.11.2019
Der PapageiJetzt ohne Werbung streamen
Code 37
Folge 5: Der Papagei
52 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
In einer Bar stürzt eine osteuropäische Prostituierte eine Treppe hinunter. Die Aussagen der Gäste und anderer Prostituierter klingen danach, als sei die junge Frau vor zwei Kunden geflüchtet, die sie misshandelten. Hannah und ihr Team vermuten allerdings, dass es sich bei der Tat um eine Abrechnung ihres Zuhälters handelt, der verhindern wollte, dass sie zurück in ihre Heimat geht. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG
Alle Staffeln im Überblick
Code 37
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12