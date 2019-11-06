Zum Inhalt springenBarrierefrei
Code 37

Staffel 2Folge 5vom 06.11.2019
Der Papagei

Der Papagei

Code 37

Folge 5: Der Papagei

52 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

In einer Bar stürzt eine osteuropäische Prostituierte eine Treppe hinunter. Die Aussagen der Gäste und anderer Prostituierter klingen danach, als sei die junge Frau vor zwei Kunden geflüchtet, die sie misshandelten. Hannah und ihr Team vermuten allerdings, dass es sich bei der Tat um eine Abrechnung ihres Zuhälters handelt, der verhindern wollte, dass sie zurück in ihre Heimat geht. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG

