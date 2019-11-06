Zum Inhalt springenBarrierefrei
Code 37

Staffel 2Folge 6vom 06.11.2019
Im Gefängnis

Code 37

Folge 6: Im Gefängnis

50 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

In einem Frauengefängnis kommt es zu einer Reihe von lesbischen Vergewaltigungen. Weil alle Beteiligten sich in Schweigen hüllen, bleibt Hannah nichts anderes übrig, als undercover zu ermitteln. Schnell lernt sie, dass man hinter Gittern auch hinten Augen haben muss. Und dass sie sich besser nicht auf die Hilfe der Gefängniswärter verlassen sollte. Doch vor allem muss sie aufpassen, nicht selbst das nächste Opfer zu werden. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG

