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Code 37

Staffel 2Folge 7vom 06.11.2019
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Der Serientäter

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Code 37

Folge 7: Der Serientäter

52 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Eine junge Frau wird zuhause von einem maskierten Einbrecher geschlagen, gefesselt und brutal vergewaltigt. Zunächst gerät der Freund des Opfers in Verdacht, ein eifersüchtiger Schauspieler mit Vorstrafen und einer Vergangenheit in der Psychiatrie. Plötzlich allerdings scheint es eine Verbindung zu mehreren Fällen in Brüssel zu geben. Hat der Vergewaltiger sein Territorium bis nach Gent erweitert? Die Jagd nach dem Serientäter beginnt. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG

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