Staffel 2Folge 7vom 06.11.2019
Der SerientäterJetzt ohne Werbung streamen
Code 37
Folge 7: Der Serientäter
52 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine junge Frau wird zuhause von einem maskierten Einbrecher geschlagen, gefesselt und brutal vergewaltigt. Zunächst gerät der Freund des Opfers in Verdacht, ein eifersüchtiger Schauspieler mit Vorstrafen und einer Vergangenheit in der Psychiatrie. Plötzlich allerdings scheint es eine Verbindung zu mehreren Fällen in Brüssel zu geben. Hat der Vergewaltiger sein Territorium bis nach Gent erweitert? Die Jagd nach dem Serientäter beginnt. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG
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Code 37
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG