Staffel 2Folge 8vom 06.11.2019
Code 37
Folge 8: Vermisst
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Zwei Teenager stoßen in einem besetzten Haus auf Bilder eines sogenannten Snuff-Films, in dem eine junge Frau ermordet wird. Hannah und ihr Team machen sich auf die Suche nach dem rätselhaften maskierten Täter mit dem Pseudonym Skully. Zu Ergebnissen führen die Ermittlungen allerdings zunächst nicht. Die Zeit läuft ihnen bald davon, denn die junge Frau in dem Film ist nicht das einzige Opfer. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG
