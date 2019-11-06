Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Code 37

Staffel 2Folge 8vom 06.11.2019
Joyn Plus
Vermisst

VermisstJetzt ohne Werbung streamen

Code 37

Folge 8: Vermisst

48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Zwei Teenager stoßen in einem besetzten Haus auf Bilder eines sogenannten Snuff-Films, in dem eine junge Frau ermordet wird. Hannah und ihr Team machen sich auf die Suche nach dem rätselhaften maskierten Täter mit dem Pseudonym Skully. Zu Ergebnissen führen die Ermittlungen allerdings zunächst nicht. Die Zeit läuft ihnen bald davon, denn die junge Frau in dem Film ist nicht das einzige Opfer. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG

Alle Staffeln im Überblick

Code 37

Code 37

Alle 3 Staffeln und Folgen