Code 37

Staffel 2Folge 9vom 06.11.2019
Jung und blond

Code 37

Folge 9: Jung und blond

51 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein unbekannter Maskierter überfällt die Kassiererin Ida und zwingt sie, zu einer nahe gelegenen Waschanlage zu fahren. Dort bedroht er sie mit einem Messer und nötigt sie, ihm beim Masturbieren zuzuschauen. Sobald das Ende der Waschstraße erreicht ist, sucht er das Weite. Einer Kollegin von Ida ist auf gleiche Weise belästigt worden, ebenfalls von einem blonden Mann mit Maske. Bei einer Gegenüberstellung identifizieren beide Frauen den gleichen Mann: Kevin! Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG

