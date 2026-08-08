Staffel 1Folge 4vom 08.08.2026
Darren HarriottJetzt kostenlos streamen
Comedy Central Live
Folge 4: Darren Harriott
23 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 12
Darren Harriott erzählt heute Abend von seinem Umzug von Birmingham nach London, sonderbaren Mitbewohnern und den Marketingschwierigkeiten bei der Gründung seiner eigenen Gang als Teenager.
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Genre:Comedy, Stand-up-Comedy/Kabarett
Produktion:GB, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Comedy Central Germany