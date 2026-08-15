Staffel 1Folge 5vom 15.08.2026
Luisa OmielanJetzt kostenlos streamen
Comedy Central Live
Folge 5: Luisa Omielan
22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Halten Sie sich fest: Die fantastische Luisa Omielan ist zu Gast in unserem authentischen Comedy-Club, um sich in ihrem Stand-up-Special mit dem Brexit und Datingfragen auseinanderzusetzen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Comedy Central Live
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Stand-up-Comedy/Kabarett
Produktion:GB, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Comedy Central Germany