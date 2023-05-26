Comedy Central Presents
Folge 3: Friedemann Weise
25 Min.Folge vom 26.05.2023Ab 12
Friedemann Weise musiziert am Klavier und auf der Gitarre seine Lieder über das Leben, Depressionen, Schüchternheit und Hochzeit. Zwischendurch begeistert er uns mit seinen Lebensweisheiten und hält uns den Spiegel vor Augen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Comedy Central Presents
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Comedy Central