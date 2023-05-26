Zum Inhalt springenBarrierefrei
Friedemann Weise

Comedy CentralStaffel 6Folge 3vom 26.05.2023
Folge 3: Friedemann Weise

25 Min.Folge vom 26.05.2023Ab 12

Friedemann Weise musiziert am Klavier und auf der Gitarre seine Lieder über das Leben, Depressionen, Schüchternheit und Hochzeit. Zwischendurch begeistert er uns mit seinen Lebensweisheiten und hält uns den Spiegel vor Augen.

